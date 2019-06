43 yıldır tekne yapıyor

MANİSA'da yaşayan tekne yapım ustası Hasan Aktop (55), çocuk yaşta çırak olarak başladığı meslekte 43 yıldır işini zevkle yapıyor. Aktop, "Bu iş, sevda işi, gönül işi. Denizcilik aşktır. İşimi çok seviyorum. Ben tekne yapmazsam huzursuz olurum" dedi.Küçük yaşlarda tekne yapımına ilgi duyan Hasan Aktop, İzmir 'de yaşarken bir atölyede çıraklık yaparak mesleğe atıldı. İlkokulu bitirdikten sonra ustasının yanından bir an bile ayrılmayan Aktop, kendini işine adadı. 35 yıl önce ustasının ölümüyle işin başına geçen Aktop, 43 yıldır tur, yelkenli ve balıkçı tekneleri yapıyor. İzmir'den Manisa 'ya yerleşen Aktop, Şehzadeler ilçesindeki Kömürcüler Sitesi'nde kiraladığı dükkanında işine devam ediyor. Siparişini aldığı 25 metrelik tur teknesinin yapımını sürdüren Aktop, tekneleri çam ağacından yaptığını, en küçüğünün 3 metre, en büyüğünün 40 metre olduğunu ifade etti. Aktop, tekneleri 10 bin ile 400 bin lira fiyat aralığında sattığını dile getirdi. Mesleğe 12 yaşında başlayan Aktop, teknenin her denize çıkması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:"Okul çıkışlarımda ustamın yanına gittim. Meraklıydım. İşin bir kenarından tutarak öğreniyordum.. Böyle devam ederek bir gün ustamdan gizli, evimin bahçesinde küçük bir tekne yaptım. Ustam çok beğendi, benimle gurur duydu. Ustam vefat ettikten sonra işin başına geçtim. Türkiye 'nin hemen hemen tüm denizlerinde benim yaptığım teknelere rastlayabilirsiniz. Benim yaptığım tekneler için mimar çizimine gerek yok. Ölçülerini, şeklini, kalıplarını hepsini ben çıkartırım. Bu teknecilik bambaşka bir sanattır. Tekne her denize çıkabilmeli. Sağlam yapmak için ağaçları kaliteli kullanmak lazım. Bizim işimiz hatayı kabul etmez. Çok ustalık isteyen bir iş."Bugüne kadar 20 çırak yetiştirdiğini belirten Aktop, "Ne zaman ki elden ayaktan kesilirim, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman mecbur bırakırım. Ama bu iş, sevda işi, gönül işi. Denizcilik aşktır. İşimi çok seviyorum. Ben tekne yapmazsam huzursuz olurum" dedi.

- Manisa