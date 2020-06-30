43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika

43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü

MERSİN'de, 1977 yılında 26 yaşında girdiği mahalli seçimi kazanarak muhtar seçilen Osman Kütük (69), 43 yıllık görev süresince 13 başbakan, 7 cumhurbaşkanı ve 6 belediye başkanı gördü.

Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
MERSİN'de, 1977 yılında 26 yaşında girdiği mahalli seçimi kazanarak muhtar seçilen Osman Kütük (69), 43 yıllık görev süresince 13 başbakan, 7 cumhurbaşkanı ve 6 belediye başkanı gördü.

Gençliğini geçirdiği merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 26 yaşında muhtar adayı olan Osman Kütük, girdiği ilk seçimi kazanarak muhtar oldu. Mahallesinde ilk yıllarda genç birinin muhtar olmasına sıcak bakılmadığını anlatan Kütük, "İlk seçimde çok gençtim, saçım da bir tane beyaz bile yoktu. Bazı evlerde yaşlı vatandaşlarımız beni kovar gibi terslediler. Çünkü muhtarlık yaşlı, belli bir yaşa gelen insanlar düşünülüyordu. 'Biraz yaşlan ondan sonra' diyorlardı" dedi.

Mahallesinde üst üste 9 seçim kazanan Kütük, şöyle konuştu:

1977 yılında mahalli seçimlerde mahallemizde aday oldum. Muhtarlık seçimini kazandım. O günden sonra da hata yapmamaya, vatandaşı incitmemeye çalıştık. Elimizden geldiğince mahallemizdeki vatandaşların sorunlarına çare olmaya başladık. Belediye, kaymakamlık ve valilik ile vatandaş arasında köprü olmaya çalıştım. Diğer seçimlerde çalışma yapmadım, 'takdir ederseniz ben adayım' dedim. Sağ olsunlar takdir ettiler, aday oldum. Çok büyük farklarla da seçimleri kazandım. Bazen karşımıza aday bile çıkmadı. Böylece 43 yılı geçirdik."

'YERİMİZİ GENÇLERE BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ'

2024 yılına kadar görev süresinin olduğunu anımsatan Kütük, şöyle devam etti:

"Torunlarımız, çocuklarımız bizi özlüyor. 70 yaşındayım. Artık belli yaşa da geldik. Her şeyi zamanında bırakmak gerekiyor. Gelecek seçimde aday olmayı düşünmüyorum. Muhtar adaylarının donanımlı, yaşadığı mahalleyi iyi bilmesi gerekiyor. Siyaset, ekonomi, hukuk alt yapısının olması gerekiyor ki vatandaşların taleplerine cevap versin. Yerimizi gençlere bırakmanın zamanı geldi."

'CUMHURBAŞKANIMIZ MUHTARLIK MÜESSESİNE BÜYÜK BİR İTİBAR GETİRDİ'

Muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık görevine büyük bir itibar getirdiğini kaydeden Kütük, şunları söyledi:

"Eskiden Ankara'ya gittiğimde Çankaya Köşkü'nü uzaktan seyrederdim, ama şimdi Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla bizzat görüşerek ülkenin sorunlarını tespit ediyor. Külliyede muhtarlar toplantısına katıldım. Kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Muhtarlık müessesine büyük bir itibar getirdi."

Muhtar Osman Kütük'e 43 yıldır oy veren mahalle sakinleri ise kendisinden memnun olduklarını ve bir dönem daha muhtarlık yapmasını istedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika

Son Dakika

10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:43 Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:01 Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı 08:25 Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
10:18
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
10:11
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
10:03
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
09:59
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
09:56
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
09:47
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
09:44
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
09:42
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
09:33
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
09:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 10:32:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]