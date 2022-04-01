438 yıllık vakıf hafızlık eğitimi alan öğrencilerin sofrasını donatıyor - Son Dakika

Osmanlı döneminde Kayseri'de kurulan ve aileden gelenlerce yönetilen Mülhak el- Hac Nasrullahzade Mehmed bin Nasrullah Vakfı, kentte yatılı hafızlık eğitimi de veren 4 imam hatip ortaokulu ile bir imam hatip lisesinin mutfak ihtiyacını 4 yıldır karşılıyor.

Nasrullahzade Vakfı, kurulduğu 1584 yılından beri "akar" adı verilen gayrimenkulleri sayesinde vakıf senedinde yazan hayır şartlarını yerine getiriyor. Evlattan evlada geçen mülhak vakfın mütevelli başkanlığını Mehmet Köseoğlu sürdürüyor.

Ramazanda belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere un dağıtan, hastanelere su sebilleri yerleştiren vakıf, hafız yetiştiren 5 proje okulun da yıl boyu sebzeden meyveye, peynirden tavuğa, tatlıdan zeytine kadar talep ettiklerini yiyecekleri de karşılayıp, mutfaklarında pişirilen aşa katkı sunuyor.

Okulların yemekhane görevlilerine teslim edilen gıdalar, öğüne dönüştürülerek öğrencilerin sofrasında yerini alıyor. Yemek yiyen öğrenciler, dualarında vakıf kurucusu Hacı Mehmed Efendi'yi de unutmuyor.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2015'te emekli olduktan sonra Nasrullahzade Vakfı'nda çalışmaya başlayan 62 yaşındaki Mehmet Soyaslan, AA muhabirine, vakfiye şartları gereği, imam hatip öğrencilerine, hafızlara, Kur'an-ı Kerim okuyanlara yönelik yardımları yerine getirdiklerini söyledi.

Kentte yatılı hafızlık eğitimi de veren 4 imam hatip ortaokulu ile bir imam hatip lisesine 4 yıldır her gün yardımda bulunduklarını belirten Soyaslan, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız yardımlar okulların eksiklerini tamamlamak. Bu okullara başka yardım eden kişiler de var. Biz de can suyu oluyoruz. Mesela bu okullarda görev yapan belletmenler var. Biz bu belletmenlere burs da veriyoruz. Proje imam hatip okullarında akademik eğitim Milli Eğitim, hafızlık eğitimi de Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği Kur'an kursları aracılığıyla veriliyor. Biz bunlarla protokol yaptık, bizim vakfımızın şartlarını ilettik. Vakfiyemizde 'hatim yapana şu kadar akçe verilecek' yazıyor, biz de bunu çocuklara nasıl ulaştırırız dedik, mutfak masraflarını karşılayarak yardım yapmaya karar verdik. Yemekhanelerin ne ihtiyacı varsa bize söylüyorlar, patates, soğan, yeşillik, muz, portakal gibi gıdaları toplu alım yapıyoruz. Haftada bir, 10 günde bir okulların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kahvaltılıklarını, ramazanda şerbetlerini, tatlılarını alıyoruz. Vakıf mütevelli başkanımızın bize dediği 'Kendi evinize almadığınız, sizin yemediğiniz hiçbir şeyi almayın.' Biz de alışveriş yaparken buna dikkat ediyoruz."

Soyaslan, vakıf görevlilerinin malzeme tesliminde mutfak ve ambarları kontrol ederek alınan malzemelerin israf edilmeden kullanıldığını sıkı takip ettiklerini sözlerine ekledi.