Son Dakika Haberleri: 44 bin 852 kişi oy kullanamayacak
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44 bin 852 kişi oy kullanamayacak

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçiminde kullanılacak seçmen listelerinde, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

44 bin 852 kişi oy kullanamayacak, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçiminde kullanılacak seçmen listelerinde, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:23 
İstanbul, Ekonomi
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