44 bin 852 kişi oy kullanamayacak
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçiminde kullanılacak seçmen listelerinde, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:23
Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçiminde kullanılacak seçmen listelerinde, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.
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