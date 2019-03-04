Son Dakika Haberleri: 44 bin kişinin işvereni TMSF

44 bin kişinin işvereni TMSF

1 saat önce

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan 932 şirketin bu süreçte yüzde 29 büyüme kaydettiğini söyledi, bu şirketlerin toplam cirolarının 31,7 milyar TL olduğu bilgisini verdi.

44 bin kişinin işvereni TMSF, System.String[]
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan 932 şirketin bu süreçte yüzde 29 büyüme kaydettiğini söyledi, bu şirketlerin toplam cirolarının 31,7 milyar TL olduğu bilgisini verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:10 

Ekonomi
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