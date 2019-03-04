44 bin kişinin işvereni TMSF
1 saat önce
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan 932 şirketin bu süreçte yüzde 29 büyüme kaydettiğini söyledi, bu şirketlerin toplam cirolarının 31,7 milyar TL olduğu bilgisini verdi.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan 932 şirketin bu süreçte yüzde 29 büyüme kaydettiğini söyledi, bu şirketlerin toplam cirolarının 31,7 milyar TL olduğu bilgisini verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:10
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