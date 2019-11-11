Son Dakika Haberleri: 44 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 44 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

44 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde yapılan uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

44 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde yapılan uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda 3 günde 331 zanlı yakalandı. Uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 bin 712 adet uyuşturucu sentetik hap, 53 adet çeşitli boyutlarda silah fişekleri, 9 adet tabanca, 8 adet hassas terazi ve toplam 9 bin 890 TL para ele geçirildi. Zanlıların bir kısmının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:51 Kaynak: İHA
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