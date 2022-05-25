44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "tipobet365" isimli yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 400 milyon lira işlem hacminin olduğu belirlendi. Bu hesapların sahibi 314 şüphelinin yakalanmasına yönelik Adana, İzmir, Mersin, İstanbul, Balıkesir, Sivas, Samsun, Antalya, Hatay, Aydın'ın da aralarında bulunduğu 44 ilde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, operasyon yapıldı.

Dün başlatılan operasyonda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 191 oldu. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.

Ayrıca çok sayıda dijital materyale ve 154 bin 570 liraya el konulan operasyonda, 1,47 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin cinsiyet ve yaş aralıklarına bakıldığında ise yüzde 98'inin erkek, yüzde 81'inin daha önceden suç kaydının olduğu, yüzde 68'inin de 19-25 yaş aralığında bulunduğu belirlendi.