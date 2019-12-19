44 kilo 320 gram akamber ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 44 kilo 320 gram akamber ele geçirildi - Son Dakika

44 kilo 320 gram akamber ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de düzenlenen operasyonda 44 kilo 320 gram akamber ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 44 kilo 320 gram akamber ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan temin edildiği öne sürülen akamber (balinanın bağırsaklarından çıkarılan kül renginde bir taş) taşındığı belirlenen otomobili Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 parça halinde kozmetik ve parfüm ürünlerinde kullanılan etken madde olan 44 kilo 320 gram akamber bulundu.

Otomobildeki iki kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen akamberin Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

44 kilo 320 gram akamber ele geçirildi

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:59 Kaynak: AA
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