Son Dakika Haberleri: 44 kilo patlayıcıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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44 kilo patlayıcıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 44 kilo 130 gram patlayıcıyla birlikte yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

44 kilo patlayıcıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın  Ceylanpınar ilçesinde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 44 kilo 130 gram patlayıcıyla birlikte yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
27 Haziran günü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerince Ceylanpınar'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda; aralarında HDP'li Belediye Meclis Üyesi Dilan Ablay'ın da aralarında olduğu 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre, devrelerin kullanım talimatının yazılı olduğu kağıtlar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Kays Işık, Muhlis Ablay, Ali Oral ve Mehmet Sadık Şimşek tutuklanarak cezaevine konulurken, aralarında HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay'ın da bulunduğu 5 kişi ise kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel
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