Son Dakika › Güncel › 44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma - Son Dakika
44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma
6 saat önce
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin korona virüsüne yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma başlattıİstanbul'dan gelenleri bildirmeyen Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallede korona virüsü testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine...
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin korona virüsüne yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma başlattı
İstanbul'dan gelenleri bildirmeyen Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallede korona virüsü testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine görevinden alınmıştı. 900 kişinin yaşadığı Örmetaş Mahallesi'nde dün itibariyle korona virüs vaka sayısının 44'e yükselmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Basında yer alan haberler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, görevi ihmal gerekçesi ile görevden alınan Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında "Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı bilgiler vermesi sebebiyle 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.
(Harun Aksu/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:10 Kaynak: İHA
Son Dakika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi ESENYURT'TA O GÖRÜNTÜLERE CEZA YAĞDI 44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı