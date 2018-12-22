Son Dakika Haberleri: 44 Mülteciyi Ölüme Götüren İnsan Kaçakçıları Tutuklandı

44 Mülteciyi Ölüme Götüren İnsan Kaçakçıları Tutuklandı

8 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

44 Mülteciyi Ölüme Götüren İnsan Kaçakçıları Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince 18 Aralık'ta Yalıkavak açıklarında 44 kaçak göçmen yelkenli bir tekne içerisinde yakalanmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tekneyi kullandığı tespit edilen O.A., C.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Ekipler, ardından kaçak göçmenlerin sevkiyatını yapan Y.D., göçmenlerin konakladığı otelin sahibi N.Ö. ve otel çalışanı S.M.'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilene şahıslardan 5'i tutuklanırken, S.M. serbest bırakıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:50 Kaynak: İHA

Aralık, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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