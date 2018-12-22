44 Mülteciyi Ölüme Götüren İnsan Kaçakçıları Tutuklandı
6 saat önce
44 mülteciyi ölüme götüren insan kaçakçıları tutuklandıMUĞLA - Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şahıstan 5'i tutuklandı.
44 mülteciyi ölüme götüren insan kaçakçıları tutuklandı
MUĞLA - Bodrum
'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şahıstan 5'i tutuklandı.
Geçen 18 Aralık
günü Yalıkavak açıklarında 44 kaçak göçmen, yelkenli tekne içerisinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanmıştı. Tahkikatı devralan Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında tekneyi kullandığı tespit edilen O.A., C.A., M.A, isimli şahısları gözaltına aldı. Ekipler, soruşturmanın devamında kaçak göçmenlerin sevkiyatını yapan Y.D., göçmenlerin konakladığı otelin sahibi N.Ö. ve otel çalışanı S.M. isimli şahısları da gözaltına aldı. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilene şahıslardan 5'i tutuklanırken S.M. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
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