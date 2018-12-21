Son Dakika Haberleri: 44. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi

44. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi

7 saat önce

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 44. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi açıldı.

44. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi, System.String[]
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 44. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi açıldı.

Sergi salonunda düzenlenen açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile diğer yetkililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, Trabzon'un tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirterek, "İlimizin kadim kültürünü bütün yönleriyle yansıtan bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra salonda bulunan eserleri gezen Ustaoğlu ile beraberindekiler, İl Kültür ve Turizm Müdür Ali Ayvazoğlu'ndan bilgi aldı.

Trabzon'da 1974 yılından itibaren her yıl aksatılmadan açılan serginin bu yıl sanatçılar Osman Akbay ve Yusuf Katipoğlu'nun anısına açıldığı belirtildi.

Sergide 102 eserin yer aldığı ve sanatseverlerin sergiyi 9 Ocak 2019 tarihine kadar gezebilecekleri bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:04 Kaynak: AA

Plastik, Trabzon, Kültür Sanat
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