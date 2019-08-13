44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İstanbul'da belli olacak

44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea yarın saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea yarın saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz ekibi mücadele edecekken, bugüne kadar Liverpool 3, Chelsea de 1 kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa'nın en büyüğü yarın İstanbul'da belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Son olarak Estonya'nın Talin şehrinde oynanan müsabakayı Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico Madrid kazandı.

İLK KEZ 1972 YILINDA UEFA Süper Kupa, ilk kez 1972 yılında düzenlendi ve Hollanda ekibi Ajax kazandı. Başlangıçta Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası kazananlarını karşı karşıya getirmişti. 1998-1999 dönemindeki son Avrupa Kupa Galipleri müsabakasından itibaren maç UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ni (2009-2010 dönemine kadar UEFA Kupası) kazanan takımlar arasında gerçekleşti. Başlangıçta iki aşamalı olarak oynanan kupa, 1998 yılında yapılan karşılaşmayla tek maçlı sisteme dönüştü. 1998 ile 2012 yılları arasında final hep Monaco'da oynandı ve daha sonra farklı ülkelerde oynanmaya başlandı.

EN ÇOK BARCELONA VE MİLAN Bugüne kadar Süper Kupayı en çok Barcelona ile Milan müzesine gördü. İki takım 5'er kez kazanırken, Real Madrid 4, Atletico Madrid, Liverpool ve Ajax 3'er, Valencia, Juventus, Anderlecht 2'şer, Galatasaray, Bayern Münih, Zenit, Sevilla, Lazio, Chelsea, Parma, Manchester United, Mechelen, Porto, Steaua Bükreş, Aberdeen, Nottingham Forest, Aston Villa ve Dinamo Kiev de 1'er kez bu kupayı kazanma sevinci yaşadı. Öte yandan kupayı 12 ülkeden toplam 24 farklı takım müzesine götürdü.

2000 YILINDA GALATASARAY KAZANDI UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Türkiye'den Galatasaray kazandı. Monaco'da 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid ile karşılaşan UEFA Kupası kazananı sarı-kırmızılılar, 90 dakikası 1-1 sona eren müsabakadan uzatmada Mario Jardel'in altın golüyle galip ayrılmıştı.

EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER: ANCELOTTİ İLE GUARDİOLA Bu kupayı en çok kazanan teknik adamlar olarak ise Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola dikkat çekiyor. İki teknik direktör UEFA Süper Kupa'yı 3'er kez aldı. Ancelotti 2003-2004 ile 2007-2008 sezonlarında Milan ve 2014-2015 sezonunda Real Madrid ile zafer elde etti. Guardiola ise 2009-2019 ile 2011-2012 sezonlarında Barcelona ve 2013-2014 sezonunda da Bayern Münih ile mutlu sona ulaştı.

İLK KEZ İKİ İNGİLİZ KARŞILAŞACAK Liverpool ile Chelsea arasındaki maç kupa tarihinde de biri ilke sahip olacak. Kupada ilk kez iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki final, kupa tarihinde iki ülkenin karşılaşacağı 8. karşılaşma olacak. Son 5 finalde de 4 aynı ülkenin takımı mücadele etti.

KUPANIN AĞIRLIĞI 12.2 KG Avrupa'da kulüpler bazında düzenlenen 3 kupadan biri olan Süper Kupa'nın ağırlığı 12.2 kg uzunluğu ise 58 cm. En ağır kupa 15 kg ile UEFA Avrupa Ligi kupası olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının ağırlığı ise 8 kg.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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