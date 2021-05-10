44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika

44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı

10.05.2021 04:22

44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı Pandemi kuralları hiçe sayıldı, Giresunspor'lular sokağa çıkarak kutlama yaptı TFF 1. Lig'de Giresunspor, son maçında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek 44 yıl aradan sonra Süper Lige çıkmayı başardı.

44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı

Pandemi kuralları hiçe sayıldı, Giresunspor'lular sokağa çıkarak kutlama yaptı

İSTANBUL - TFF 1. Lig'de Giresunspor, son maçında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek 44 yıl aradan sonra Süper Lige çıkmayı başardı. İstanbul'da yaşayan Giresunsporlu taraftarlar Süper Lig coşkusunu sokağa çıkarak yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 34. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Son hafta maçında Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Giresunspor taraftarları geceyi coşkuyla kutladı.

İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde taraftarların doyasıya eğlendikleri görülüyor. 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen takımın taraftarları lige çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kutlamalarda pandemi kurallarının ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı
44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı
44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı
44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur Ertuğrul Sağlam: Kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Yavru Vatan'da krize neden oldu TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Yavru Vatan'da krize neden oldu TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, ekipleri harekete geçirdi Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı         
01:01
Son Dakika: BM Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor Son Dakika: BM Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor         
00:03
AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay         
23:15
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum         
22:23
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti         
22:05
İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne         
21:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü         
16:15
Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti         
14:13
Cami duvarına el çizip Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu         
13:03
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı         
11:41
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 05:26:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement