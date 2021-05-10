44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde taraftarların doyasıya eğlendikleri görülüyor. 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen takımın taraftarları lige çıkmanın mutluluğunu yaşadı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig 34. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Son hafta maçında Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Giresunspor taraftarları geceyi coşkuyla kutladı.

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