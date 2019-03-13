44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 32 ayrı suçtan aranan ve hakkında 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yusuf Hantırak (28), polis tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 32 ayrı suçtan aranan ve hakkında 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yusuf Hantırak (28), polis tarafından yakalandı.



Kuşadası'nda devriye görevi yürüten polis ekipleri, dün öğle saatlerinde, İkiçeşmelik Mahallesi'nde kendilerini görünce şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde isminin Yusuf Hantırak olduğu belirlenen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu, hakkında 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi 32 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Yusuf Hantırak, polisteki sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.



- Aydın

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