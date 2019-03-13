Son Dakika Haberleri: 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

22 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 32 ayrı suçtan aranan ve hakkında 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yusuf Hantırak (28), polis tarafından yakalandı.

44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 32 ayrı suçtan aranan ve hakkında 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yusuf Hantırak (28), polis tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda devriye görevi yürüten polis ekipleri, dün öğle saatlerinde, İkiçeşmelik Mahallesi'nde kendilerini görünce şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde isminin Yusuf Hantırak olduğu belirlenen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu, hakkında 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi 32 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Yusuf Hantırak, polisteki sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:38 Kaynak: DHA

Aydın, Polis, Kuşadası, Güncel
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