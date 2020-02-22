44 yıllık kundura ustası atölyesinde ilk günkü hevesle çalışıyor - ZONGULDAK - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 44 yıllık kundura ustası atölyesinde ilk günkü hevesle çalışıyor - ZONGULDAK - Son Dakika

44 yıllık kundura ustası atölyesinde ilk günkü hevesle çalışıyor - ZONGULDAK

15 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Bayram Çiftçi, kundura tamirciliğini 44 yıldır ilk günkü hevesle sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Bayram Çiftçi, kundura tamirciliğini 44 yıldır ilk günkü hevesle sürdürüyor.

Hatip Mahallesi'nde kentin en eski kundura tamircisi olarak bilinen Çiftçi, 11 yaşındayken babası tarafından zanaat sahibi olabilmesi için kundura ustasının yanına verildi.

Zaman içerisinde kendini geliştirerek ustalık belgesi alan Çiftçi, "en büyük sermayem" dediği mesleğinde birçok kişi yetiştirdi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın ilk ışıklarıyla namazını kıldıktan sonra atölyesine gelip gün boyu müşterilerinin ayakkabılarını onardığını söyledi.

Bugüne kadar mesleği sayesinde 2 çocuğunu yetiştirdiğini ve okuttuğunu anlatan Çiftçi, "O günlerde meslek grupları belliydi. Terzi, berber ve ayakkabıcı... Bir tanesini tercih etmek durumundaydık. Babam beni kundura ustamızın yanına getirerek, 'Eti senin kemiği benim.' sözü ile bıraktı. Çırak olarak başladığım mesleğimde 44. seneye geçtik, yine de devam ediyoruz." dedi.

"Mesleğimiz bitti gibi bir şey"

Çiftçi, mesleğinin biten meslekler grubunun başında geldiğini ve bu durumun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Çalışmanın ve üretimde bulunmanın önemli olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizler, kundura ustaları olarak eskiyi alıp, yeniye dönüştürüyoruz, yani buna milli servet diyebiliriz. Bizim iş kolumuzla başlayıp berber, terzi olan bile var veya terzi olup da bizim işimizi yapan bile bulabilirsiniz. O günün şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Yaş olarak büyük ağabeylerimiz var birkaç tane. Onlardan sonra da bizler geliyoruz. Bizlerden sonra da çok az bir yaş grubu var. Ondan sonrası ise mesleğimiz bitti gibi bir şey."

44 yıllık kundura ustası atölyesinde ilk günkü hevesle çalışıyor - ZONGULDAK

Zonguldak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu
Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi Dernek çalışanlarının geliştirdiği soba, görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
13:25 Kanal D'de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor..
12:58 Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü
12:30 Evine hırsız giren Survivor Sema Aydemir'in arabası çalındı
12:20 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
12:20 Doğum günü buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 13:36:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 44 yıllık kundura ustası atölyesinde ilk günkü hevesle çalışıyor - ZONGULDAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]