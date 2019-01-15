Son Dakika Haberleri: 44 Yıllık Öğretmen Doğum Gününde Emekli Oldu

44 Yıllık Öğretmen Doğum Gününde Emekli Oldu

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdür Yardımcısı Cafer Uçgun, 44 yıl hizmet verdiği öğretmenlik mesleğinden doğum gününde emekli oldu.

44 Yıllık Öğretmen Doğum Gününde Emekli Oldu, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdür Yardımcısı Cafer Uçgun, 44 yıl hizmet verdiği öğretmenlik mesleğinden doğum gününde emekli oldu.

Cafer Uçgun için okulda veda töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Bayram Ali Dur ve öğretmenler katıldı. 65 yaşında emekli olan Cafer Uçgun, "Meslek hayatımın 2 yılı hariç hep kırsalda zor şartlarda çalıştım. Hele son dört yılımda devlet bana dört duvar teslim etti. Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokuluna git, okul yap dediler. İnanın gece gündüz elimizde mala, balta, keserle okulu donattık. Yeniçiftlik İlkokuluna gideceğim zaman okulu boyatıp öyle teslim ettim. Allah bana son iş ayımda böyle bir okulda çalışmayı nasip etti" diye konuştu.

Okul Müdürü Bayram Ali Dur, "Ne kadar yaş haddinden emekli olsa da, meslek hayatının son anına kadar eğitim neferi olma coşkusunu yitirmeden yeni tayin olmuş bir öğretmen heyecanı, isteği ve verimliliği ile çalışarak, her alanda olduğu gibi bu konuda da bizlere rehber ve örnek olmuştur. Eminiz ki öğretmenimizin meslek hayatı boyunca yetiştirdiği ve emek verdiği öğrencilerinin yüzlercesi ülkemizin dört bir tarafına dağılmış ve toplum içinde iyi birer vatandaş olarak kendisini şükran ile yad etmektedirler" ifadelerini kullandı.

Cafer Uçgun'a başarı belgesi ve plaketini takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise, "Görevini nasıl bir heyecanla yaptığına şahidim. 44 yıl bir ömür. Mesleğini ilk günkü aşkla devam ettirdi. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Öğretmen asla emekli olmuyor. Mesleğinde duayen bir ağabeyimiz olarak hatırlayacağız. Bundan sonraki hayatında da mutlu bir emeklilik geçirmesini diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

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