44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor - Son Dakika

44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor

17.12.2020 08:23
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor, System.String[]

KONYA'da 44 yıldır semazenlik yapan Celalettin Berberoğlu (53), dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor.

KONYA'da 44 yıldır semazenlik yapan Celalettin Berberoğlu (53), dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor. Yok olmaya yüz tutan keçecilik mesleğinin küllerinden yeniden doğduğunu belirten Berberoğlu, "Bu atölyede keçeden belki 30- 40 tane farklı ürün yapıyoruz. Aynı zamanda da öğrenci yetiştiriyoruz. Yünün, keçe ve sikke olana kadar geçirdiği aşamalarla insanın, insanın kamil olana kadar geçirdiği zamanla muazzam bir benzerlik vardır" dedi.

6 yaşında izlediği sema gösterisinden etkilenen Celalettin Berberoğlu, semazen olmaya karar verdi. 9 yaşında ilk kez semazen olarak resmi bir sema gösterisine katıldı. 44 yıl semazenlik yapan Berberoğlu, bir taraftan da dede mesleği olan keçeciliği sürdürdü. Keçeden yaptığı sikke, şal, terlik, cüzdan, kolye, biblo, tablo, hediyelik eşya gibi yaklaşık 40 farklı ürünü siparişe göre yurt dışına da gönderen Berberoğlu, şunları söyledi:

"6 yaşında bir sema ayinine gitmiştim. Eve geldikten sonra annemin geniş bir etekliği vardı. Onu giydim sema yapmaya başladım. 9 yaşıma kadar kendi imkanlarımla sema yaptım. İçten gelen bir şeydi. 9 yaşımda da tekniğini öğrendim ve semazen olarak, sema ayinine katıldım. O gün bugündür semazen olarak sema gösterisine katılıyorum. Semanın gizemli bir ilahi büyüsü var. Semaya kendinizi verirseniz, kaptırıp gidiyorsunuz. Kurmalı bir saatimiz vardı. Onu verirdim anneme, 'anne kaç saat dönüyorum bir bak' diye. 2 saat döndüğümü hatırlıyorum. Annemin de biraz, sema yaparken yaramazlık yapmadığım için işine geliyordu.  Hatta ara da annem sorardı, 'Hadi oğlum sema yapmayacak mısın?' diye. Öyle bir neşeyle geçti."DEDE MESLEĞİ OLAN KEÇECİLİĞİ SÜRDÜRÜYORDede mesleği olan keçeciliği sürdürdüğü için mutlu olduğunu ifade eden Berberoğlu, "Keçecilik genetikte var. Dedem keçeciymiş, babam keçeci. Dedem, Mevlevi sikkesi yaptığı için bize 'külahçılar' derlermiş. Daha sonra babam başlamış işe, askere gidene kadar dedemle birlikte çalışmışlar. Babam askerden geldikten sonra hallaçlığa geçmiş. Benim çocukluğum da keçeciler içerisinde geçti, onlarla nakış döşerdik, çocukluğum gençliğim hep keçeciler sokağında geçti. 1993 yılında da meslek olarak başladı tekrar" diye konuştu. İNSANLAR ARTIK SENTETİK ÜRÜNLERE İLGİ DUYUYOR Türkiye'de keçecilik mesleğinin gittikçe azaldığını söyleyen Berberoğlu, "Bazı sanatlar yok olmaya yüz tuttu. Sanayileşme, makineleşme ve insanların artık sentetik ürünlere ilgi duyması, hanımların da artık keçeyi eve almadıklarından dolayı Konya'daki keçe atölyeleri teker teker kapanmaya başladı" dedi. KEÇECİLİK KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU Yok olma noktasına gelen keçeciliğin son yıllarda küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Berberoğlu, "Keçe adeta tam yok olmak üzereyken, küllerinden yeniden doğdu ve sanat dalı olarak geri döndü. Bu atölyede keçeden belki 30- 40 tane farklı ürün yapıyoruz. Aynı zamanda da öğrenci yetiştiriyoruz. Yünün, keçe ve sikke olana kadar geçirdiği aşamalarla insanın, insanın kamil olana kadar geçirdiği zamanla muazzam bir benzerlik vardır. Bu sikke yapımı Mevlevi dergahlarında özellikle Konya'daki dergahlarda bir kişisel gelişim ve aynı zamanda terapi, tekamül aracı olarak sikke yapımı dergahlarda kullanılmış" dedi.

Berberoğlu, "Sürekli yüne dokunan, yünlü bir şey giyen insanda, doğal olarak bir rahatlama olur. Yumuşak ve istediğiniz kalıba girebiliyor. Sıcakta giyerseniz sıcağı geçirmeyen, soğukta giyerseniz soğuğu geçirmeyen, özü muhafaza eden yılan ve akrebin üzerinde yürüyemediği, çok farklı bir objedir yün. Keçe biraz da Selçuklu'nun başkenti olmasından dolayı Konya'ya has bir değerimiz. Bu sanat bitmesin diye biz burada kalfalar yetiştirmeye devam ediyoruz ve yetiştireceğiz" diye konuştu.

?


44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor
44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor

Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı
Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı         
08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Sıla ve Yalın düet yapacak! Şarkıları yeni yılın ilk günü yayınlanacak Sıla ve Yalın düet yapacak! Şarkıları yeni yılın ilk günü yayınlanacak         
07:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler         
07:36
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek alkollü sürücü polisleri tehdit etti: Hepinizin evine geleceğim Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek alkollü sürücü polisleri tehdit etti: Hepinizin evine geleceğim         
05:51
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 08:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei