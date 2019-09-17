440 çift ayakkabıdan kadın cinayeti anıtı
1 saat önce
Türkiye'de geçtiğimiz yıl 440 kadın öldürüldü.
Türkiye'de geçtiğimiz yıl 440 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri konusunda farkındalığı artırmak isteyen sanatçı Vahit Tuna, topuklu ayakkabılardan oluşan bir sergi hazırladı. Öldürülen her kadın için bir çift ayakkabı, Kabataş'taki bir binanın duvarına asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:01
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