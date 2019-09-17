Son Dakika Haberleri: 440 çift ayakkabıdan kadın cinayeti anıtı
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440 çift ayakkabıdan kadın cinayeti anıtı

1 saat önce

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 440 kadın öldürüldü.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 440 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri konusunda farkındalığı artırmak isteyen sanatçı Vahit Tuna, topuklu ayakkabılardan oluşan bir sergi hazırladı. Öldürülen her kadın için bir çift ayakkabı, Kabataş'taki bir binanın duvarına asıldı.

440 çift ayakkabıdan kadın cinayeti anıtı

Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:01 
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