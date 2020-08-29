440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restorasyonla ayağa kaldırılacak - Son Dakika

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası'nın (Kur'an-ı Kerim okuma yeri) restorasyonuna başlandı.

Balıklı Mahallesi Balıklı Caddesi'nde evlerin arasında kalan ve Kütahya Belediyesince kamulaştırılan tarihi yapı, aslına uygun onarılıyor.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AA muhabirine, binanın kentteki klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden olduğunu söyledi.

Anadolu ve Rumeli beylerbeyliği görevlerinde bulunan Cafer Paşa tarafından 1579-1582'de yaptırılan darülkurrayı, mülk sahiplerinin rızasını alıp bedelini de ödeyerek kamulaştırdıklarını belirten Işık, şöyle devam etti:

"Burası yaklaşık 25-30 yıldır Kütahya'nın gündeminde olan bir konuydu ancak yapıyı kamulaştırarak restore etmek bize nasip oldu. Valiliğimizin sağladığı ödenekle kamulaştırdık. Kütahya Belediyesi olarak da restorasyonuna başladık. Burası 16. yüzyıldan kalan bir eser, atalarımızın bize mirası. Üzerinden geçen bunca zamana rağmen bozulmamış, restore edildiğinde eski haline dönüşecek bir yapı olarak burayı bulduk. Bu işin uzmanları, buranın dünyada benzerleri arasında ayakta kalmış tek eser olduğunu söylüyor, bu da şehrimiz için büyük bir hazine."

Darülkurranın restorasyonun ardından turizm amaçlı kullanılacağını bildiren Işık, bu tarihi yapıyı, şehrin kültürüne ve ekonomisine sağlayacağı katma değerden dolayı da önemsediklerini ifade etti.

"Her bir tuğla ve taş için teker teker çalışılıyor"

Restorasyonun sorumlusu arkeolog restoratör Sebahattin Küçük ise uzun süre kullanılmamasından dolayı büyük tahribat meydana gelen binada özgün malzemelerle çalıştıklarını dile getirdi.

Bunun, Türkiye'deki darülkurralar arasında büyük ölçüde sağlam kalmış ve korunarak bugüne kadar ulaşmış bir yapı olduğunu vurgulayan Küçük, "Yer yer çökme ve deformasyonlar var. Bütün bunların çözümlenmesi amacıyla belirli alanlar açılarak, taş ve tuğla, derz tamamlamaları yapılıyor. Her bir tuğla ve taş için teker teker çalışılıyor." dedi.

Küçük, eksikleri tamamlayıp mevcut malzemeleri koruyarak yapının sistemini yeniden sağlıklı hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Binanın tamamında bu yöntemi uygulayacaklarını anlatan Küçük, "Diğer taraftan çevre düzenlemesini, ışıklandırmalarını ve sergilenme işini de yapıyoruz. İnşallah kazasız belasız, güzel bir eseri yakında göreceğiz." diye konuştu.