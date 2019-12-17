"444" çetesine 4 ilde dev operasyon: 7 kişi yakalandı

Vatandaşları "444 ve 0 850"li numaralardan arayarak hesaplarının tehlikede olduğu bahanesiyle yüz binlerce TL dolandıran suç örgütüne 4 ilde operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların, mağdurların gönderdiği paraları bankadan çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşları "444 veya 0 850"li numaralardan arayıp, "Bankanızdan arıyoruz, hesabınızda anormal hareketler var. Bilgisayar korsanları hesabınızı ele geçirecek, paranızı size vereceğimiz güvenli hesaba acilen yatırmanız gerekiyor" diyerek yüz binlerce TL'lik dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun ve titiz çalışmalarının ardından şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için düğmeye bastı. Çalışmalar kapsamında 1 kişi yakalandı, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi



Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahısları yakalamaya yönelik, 13 Aralık Cuma günü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla suç örgütünün lideri olduğu belirlenen Batuhan M.'nin (25) de aralarında bulunduğu 1'i kadın 7 kişi ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.



Banka hesabınız tehlikede dediler, yaşlı kadının 200 bin TL'sini dolandırdılar



Dolandırıcıların tuzağına düşen mağdurlardan T.U. isimli yaşlı kadına 444'lü numaradan gelen çağrıya yanıt vermesinin ardından, "Bankanızdan arıyoruz. Hesabınızda anormal hareketler var, bilgisayar korsanları hesabınızdaki paraları ele geçirecek. Size vereceğimiz güvenli hesaba paranızı acilen yatırmanız gerekiyor" denildiği, T.U.'nun bunun üzerine hesabındaki 200 bin TL'yi belirtilen banka hesabına yatırdığı öğrenildi.



Şüphelilerin 6'sı tutuklandı



Kendilerini bankanın çağrı merkezi çalışanı olarak tanıtarak vatandaşın yüz binlerce TL'sini alan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Ertugrul C., Emrah İ., Şeyhmus K., Batuhan M., Fadime O., Gökhan M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mağdurlardan aldıkları paraları bankadan böyle çektiler



Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların bankalardaki veznelere ve para çekme makinelerine giderek mağdurların hesaplarına yatırdığı paraları çektiği anlar görüldü. - İSTANBUL