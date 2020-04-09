447 yıllık çınar ağacının dalları koruma amaçlı budandı - Son Dakika

447 yıllık çınar ağacının dalları koruma amaçlı budandı

TOKAT'ta, Osmanlı dönemine ait 447 yıllık Ali Paşa Camii'nin avlusundaki asırlık çınar ağacının dalları koruma amaçlı budandı.

TOKAT'ta, Osmanlı dönemine ait 447 yıllık Ali Paşa Camii'nin avlusundaki asırlık çınar ağacının dalları koruma amaçlı budandı. Kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camii, Osmanlı padişahlarından 2'nci Selim zamanında 1572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırıldı. O dönem Erzurum Beylerbeyi olan Ali Paşa, Sivas Defterdarı oğlu Mustafa Bey'in vefatı üzerine Tokat'ta bir cami yapılmasını istedi. 447 yıl önce yapılan Ali Paşa Camii'nin avlusuna aynı tarihlerde dikildiği sanılan çınar ağaçlarından birinin gövdesinde oluşan kovuklar nedeniyle dalları kesildi. Ağaç dallarının tehlike yarattığını kaydeden Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "İlimizde tescilli 3 adet çınar ağacımız bulunmaktadır. Bunların kök, gövde ve dallarına yönelik Orman Müdürlüğü'nden bir rapor istedik. Rapora istinaden Ağaç dallarının tehlike yarattığını kaydeden Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "İlimizde tescilli 3 adet çınar ağacımız bulunmaktadır. Bunların kök, gövde ve dallarına yönelik Orman Müdürlüğü'nden bir rapor istedik. Rapora istinaden Samsun Tabiat Varlıklar Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinleri aldık. Bu izinler doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Müdürlüğü denetiminde belediye ekiplerince tehlike arz eden bölümlerin budamaları yapılmıştır. Ayrıca kök ve gövde bakımları da yapılacaktır. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Biz bu budamaları yapmasaydık Ali Paşa Camii'nin avlusundaki sağ tarafta bulunan ağaç ortadan ikiye ayrılmak üzereydi. Dalları tamamen ağır geliyordu. Ağacı tamamen kaybedecektik. Bu sayede ağacımızı kurtardık" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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