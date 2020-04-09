447 yıllık çınar ağacının dalları koruma amaçlı budandı - Son Dakika

447 yıllık çınar ağacının dalları koruma amaçlı budandı

TOKAT'ta, Osmanlı Devleti döneminde yaptırılan 447 yıllık Ali Paşa Camisinin avlusunda bulunan asırlık çınar ağacının gövdesinde oluşan kovuk nedeniyle dalları koruma amaçlı budandı.

Kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi, Osmanlı Sultanlarından 2'nci Selim zamanında 1572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırıldı. Ali Paşa, Erzurum Beylerbeyi olduğu sırada Sivas Defterdarı oğlu Mustafa Bey 'in vefat etmesi üzerine Tokat 'ta bir cami yapılmasını istedi. 447 yıl önce yapılan Ali Paşa Camisi'nin avlusuna aynı tarihlerde dikildiği sanılan çınar ağaçlarından birinin gövdesinde oluşan kovuklar nedeniyle dalları kesildi.

Ağaç dallarının tehlike yarattığını kaydeden Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "İlimizde tescilli 3 adet çınar ağacımız bulunmaktadır. Bunların kök, gövde ve dallarına yönelik Orman Müdürlüğünden bir rapor istedik. Rapora istinaden Samsun Tabiat Varlıklar Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinleri aldık. Bu izinler doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde belediye ekiplerince tehlike arz eden bölümlerin budamaları yapılmıştır. Ayrıca kök ve gövde bakımları da yapılacaktır. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Biz bu budamaları yapmasaydık. Ali Paşa Camisinin avlusundaki sağ tarafta bulunan ağaç ortadan ikiye ayrılmak üzereydi. Dalları tamamen ağır geliyordu. Ağacı tamamen kaybedecektik. Bu sayede ağacımızı kurtardık" dedi.