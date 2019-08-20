Son Dakika Haberleri: "45- 25 Kusursuz Cinayet" 6 Eylül'de Vizyonda
Son Dakika Güncel Haber

"45- 25 Kusursuz Cinayet" 6 Eylül'de Vizyonda

57 dakika önce

Tekrar bölümleri bile izlenme rekorları kıran "Kanıt" dizisinin yönetmeni Biray Dalkıran, diziyi beyazperdeye uyarladı.

Yönetmen koltuğunda yine Biray Dalkıran'ın oturduğu "45-25 Kusursuz Cinayet", sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği olaylar zincirini konu alıyor. Fragmanının yayınlanmasından itibaren "Kanıt" fanlarının mesaj yağmuruna tuttuğu Biray Dalkıran, "45-25 Kusursuz Cinayet çektiğim en iyi film" iddiasında bulundu.

Başrol Oyuncularından Bile Finali Saklıyor

Türkiye'de polisiye türünde çekilen filmlerin en iddialılarından biri olarak düşünülen "45-25 Kusursuz Cinayet" ilkleri gerçekleştiriyor. Filmin sonunu herkesten sır gibi saklayan Biray Dalkıran, finalinin üç ayrı şekilde, üç ayrı ekiple çekildiğini söyledi. Filmin bu üç sondan hangisi ile biteceğini başrol oyuncularından bile saklayan Biray Dalkıran filmin finalini kendisinin, senaristin ve montajcının, yani yalnızca 3 kişinin bildiğini sözlerine ekledi.

Senaryosunu Ahmet Saatçioğlu'nun yazdığı film "En kusursuz cinayet senaryosu" iddiası ile 6 Eylül'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyza Nur Mete ve Sercan Elikara yer alıyor.

Biray Dalkıran, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:20:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "45- 25 Kusursuz Cinayet" 6 Eylül'de Vizyonda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]