Son Dakika Haberleri: 45 25 #KusursuzCinayet
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45 25 #KusursuzCinayet

1 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

"45 25 #KusursuzCinayet"

Biray Dalkıran'ın yönettiği "45 25 #KusursuzCinayet", sosyal medya fenomenlerinin birer birer öldürüldüğü bir cinayet serisinin aydınlatılmaya çalışılmasını anlatıyor.

Senaryosu Ahmet Saatçioğlu'na ait olan filmin başrollerinde Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete ve Sercan Elikara oynuyor.

Biray Dalkıran, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:35 Kaynak: AA
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