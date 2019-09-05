45 25 #KusursuzCinayet
1 saat önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:35 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"45 25 #KusursuzCinayet"
Biray Dalkıran'ın yönettiği "45 25 #KusursuzCinayet", sosyal medya fenomenlerinin birer birer öldürüldüğü bir cinayet serisinin aydınlatılmaya çalışılmasını anlatıyor.
Senaryosu Ahmet Saatçioğlu'na ait olan filmin başrollerinde Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete ve Sercan Elikara oynuyor.
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