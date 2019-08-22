Son Dakika Haberleri: 45 25 #kusursuzcinayet Filmi
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45 25 #kusursuzcinayet Filmi

1 saat önce

45 25 #KusursuzCinayet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 45 25 #KusursuzCinayet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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45 25 #KusursuzCinayet, bir seri katilin peşine düşen Mehmet Komiser ve Yavuz Başkomiserin hikayesini konu ediyor. Biray Dalkıran'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete gibi isimler yer alıyor.


9. Sosyal Medya Ödülleri töreninde ödül alan sosyal medya fenomenleri teker teker ve acımasızca öldürülmektedir. İşlenen her cinayetin ardından elde edilen ipuçları, bir sonraki kurbanı işaret etmektedir. O güne kadar yüzlerce cinayeti aydınlatan İstanbul Cinayet Büro dedektifleri, ilk defa arkasında iz bırakmayan zeki bir katil ve çözülmesi imkansız gibi gözüken bir bulmacayla karşı karşıya kalmışlardır. Ya halka tamamlanmadan katili yakalayacak ya da dünyanın ilk kusursuz cinayetler serisine tanıklık edip dosyayı rafa kaldıracaklardır.

Yönetmen: Biray Dalkıran

Senaryo: Ahmet Saatçioğlu

Oyuncular: Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyza Nur Mete, Sercan Elikara

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: 45 25 #KusursuzCinayet

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 06.09.2019


45 25 #KusursuzCinayet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Mehmet Baştürk, Gökhan Mumcu, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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