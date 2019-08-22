45 25 #kusursuzcinayet Filmi

45 25 #KusursuzCinayet, bir seri katilin peşine düşen Mehmet Komiser ve Yavuz Başkomiserin hikayesini konu ediyor. Biray Dalkıran'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete gibi isimler yer alıyor.
9. Sosyal Medya Ödülleri töreninde ödül alan sosyal medya fenomenleri teker teker ve acımasızca öldürülmektedir. İşlenen her cinayetin ardından elde edilen ipuçları, bir sonraki kurbanı işaret etmektedir. O güne kadar yüzlerce cinayeti aydınlatan İstanbul Cinayet Büro dedektifleri, ilk defa arkasında iz bırakmayan zeki bir katil ve çözülmesi imkansız gibi gözüken bir bulmacayla karşı karşıya kalmışlardır. Ya halka tamamlanmadan katili yakalayacak ya da dünyanın ilk kusursuz cinayetler serisine tanıklık edip dosyayı rafa kaldıracaklardır.
Yönetmen: Biray Dalkıran
Senaryo: Ahmet Saatçioğlu
Oyuncular: Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyza Nur Mete, Sercan Elikara
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: 45 25 #KusursuzCinayet
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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