45 adet suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suça karışan, 45 adet suç kaydı ve aranma kaydı bulunan şüpheli Alanya'da yakalandı.

Manavgat'ta meydana gelen 'silahla kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'yağma (gasp)' olaylarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar devam ederken, olayların firari şüphelisi 45 adet suç kaydı ve aranma kaydı bulunan D.D., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli, Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden işlemleri yapılmak üzere Manavgat ilçesine getirildi. Şahıs yapılan görüşmelerde silahla kasten yaralama olayında kullandığı tabancayı polis ekiplerine teslim etti.

Şüpheli D.D., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA