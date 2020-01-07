45 Aileye 106 bin lira destek verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 45 Aileye 106 bin lira destek verildi - Son Dakika

45 Aileye 106 bin lira destek verildi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Aralık ayı içerisinde Koruyucu Aile Aralık ayı ödeme verilerini açıkladı.

45 Aileye 106 bin lira destek verildi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Aralık ayı içerisinde Koruyucu Aile Aralık ayı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 45 Aileye toplam 106 bin 354 lira ödeme yapıldı.


Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin aralık ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, aralık ayı içerisinde Düzce'de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre Düzce'de Aralık ayı itibari ile Koruyucu aile hizmetinden 45 aile ve 60 çocuk faydalandığı belirtildi. Aralık ayı içerisinde belirtilen 45 aileye 60 çocuk için 106 bin 354 lira 18 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

Zeki Yıldırım, Aralık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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