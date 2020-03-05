45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı - Son Dakika

45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı

6 saat önce

Antalya'da 45 ayrı dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve eski mesleğinin avukatlık olduğu tespit edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı, System.String[]

Antalya'da 45 ayrı dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve eski mesleğinin avukatlık olduğu tespit edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Eşini ve çocuklarını darp edip ölümle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve ailesinin de korumaya alındığı belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, E.Y. isimli kadın İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine eşi D.Y.'nin kendisini ve çocuklarını darp ettiğini ve sürekli ölümle tehdit ettiğini, eşinin cezaevi firarisi olduğunu, bazen evlerinde bazen de başka yerlerde kaldığını ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. İhbar üzerine 1. Aile Mahkemesince 3 ay süre ile D.Y hakkında uzaklaştırma kararı verildi. E.Y. hakkında ise koruyucu tedbir kararı uygulanarak korumaya alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, D.Y.'nin sorgulamasında, 'Hükümlü Tutuklunun Kaçması', 'Zimmet, Dolandırıcılık', 'Görevi Kötüye Kullanma', 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' dahil olmak üzere toplam 45 ayrı dosyadan,15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Ekipler D.Y.'yi Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde evine yakın bir noktada yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen D.Y.'nin eski mesleğinin avukatlık olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından D.Y. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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