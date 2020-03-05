45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

6 saat önce

Antalya'da 45 ayrı dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen D.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı, System.String[]

Antalya'da 45 ayrı dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen D.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Eşi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği tespit edilen D.Y.'nin mahkeme kararı ile uzaklaştırma kararın olduğu ailesinin de korumaya alındığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hükümlü tutuklunun kaçması', 'zimmet', 'dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma', 'borçlunun ödeme şartını ihlal' başta olmak üzere toplam 45 ayrı dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.Y.'nin Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.Y.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının eski avukat olduğu ve barodan ihraç edildiği, ayrıca eşi E.Y. ve çocuklarını sürekli olarak darp edip, ölümle tehdit ettiği, bu nedenle Antalya 1. Aile Mahkemesi'nce 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı verildiği ve ailesinin koruma altına alındığı ortaya çıktı.

Polisteki ifadesi tamamlanan D.Y. adliyeye sevk edildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:48 Kaynak: DHA
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