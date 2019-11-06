Son Dakika Haberleri: 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi
Son Dakika 3. Sayfa 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi

45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi

6 saat önce

Samsun'da jandarma tarafından adli ve önleyici hizmetler kapsamında 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi.

45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi, System.String[]

Samsun'da jandarma tarafından adli ve önleyici hizmetler kapsamında 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi.


Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde 01-31 Ekim 2019 tarihleri arası dönemde yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada, "Adli ve Önleyici hizmetler kapsamında UYAP ve BTİK sorgusu neticesinde 52 bin 031 kişi sorgulanmış, 396 aranan şahıs yakalanmış, jandarma trafik timlerince 45 bin 158 araç kontrol edilmiş, 1411 araç ve sürücüsüne 705 bin 541 TL trafik idari para cezası uygulanmış olup 468 araç trafikten men edilmiştir. Faaliyetler sonucunda 26 olaya müdahale edilmiş, 29 lt alkollü içki, 10789 gram kubar esrar, 42 kök kenevir bitkisi, 5 adet extasy, 584 adet sentetik hap, 6 adet tabanca ve 84 adet tabanca mühimmatı malzeme ele geçirilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir" bilgileri verildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkçıların "Mavi Işık" hilesini zabıta engelledi
Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı Lokmacılar birer birer kapanıyor Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]