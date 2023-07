45 Bin Kitaplı 6 Yeni Kütüphane Hizmete Açıldı

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın katılımıyla 6 kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Binlerce eserin yer aldığı kütüphaneler, kitap severlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok şehirde açılan millet kütüphaneleri, Arnavutköy'de de açılmaya devam ediyor. Arnavutköy Şehir Kütüphanesi'nden sonra ilçeye 6 kütüphane daha kazandırıldı.

Hadımköy tarihi istasyon binalarının bulunduğu alanda düzenlenen programa Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti Milletvekili Tülay Kaynarca, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"6 Kütüphaneyi Hayata Geçirdik"

Çok güzel altı tane kütüphaneyi hayata geçirdik diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: " Aynı anda yaklaşık 700 vatandaşımızın hizmet alabileceği 40 bin kitabımızın bulunduğu kütüphanelerimizden geçlerimiz doya doya yararlanacaklar. Her bir mekanın özenle tasarlandığını ve isimlerinin çok değer taşıdığını da belirtmek isterim. Şu an içinde bulunduğumuz mekan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Şairimizin ismini taşıyor. Devamında Kitap Kafemiz var. Ayrıca Yedi Güzel Adam diye bildiğimiz şairlerimizin ismini taşıyan Mehmet Akif İnan Kütüphanemiz, Erdem Bayazıt Kütüphanemiz Cahit Zarifoğlu Kütüphanemiz; bu kütüphanelerimizde genç neslimize kendi kültür dünyamızı tanıtmak, şairlerimizi kalıcı hale getirmek ve rol model almalarını murad ettik. Özellikle genç kardeşlerimizin evde çalışma mekanları olsa bile sosyalleşe bildikleri mekanları önemsiyorlar. Bu konuda ciddi bir istek var. Bizde bu isteği gördüğümüz için her bir mahallemizde butik sayabileceğimiz kütüphaneler açtık. İnşallah sayıları artarak devam edecek" dedi.

Yedi Güzel Adam'ın İsmi Arnavutköy'de Yaşatılıyor

Arnavutköy Belediyesi tarafından Yedi Güzel Adam'ın isimlerinin verildiği kütüphaneler, vatandaşların hizmetine açıldı. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'ın ismi Arnavutköy'de ölümsüzleştirildi. Açılışı gerçekleştirilen kütüphanelerin içerisinde sessiz oturma alanları, ikram alanları, bilgisayar sınıfları, derslikler, bireysel okuma alanları, konferans salonları ve mescitler bulunuyor.

İslami Eserler Kütüphanesi Açıldı

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından açılışı yapılan 6 kütüphaneden bir diğeri olan İslami Eserle Kütüphanesi, tarihi içerisinde barındırıyor. İlçede tarihi eser değerinde olan ve yıllarca kullanıldıktan sonra atıl kalan birçok eseri restore ederek kullanıma kazandıran Arnavutköy Belediyesi, Abdülhamid Han tarafından kızı Naime Sultan adına yaptırılan tarihi camide kullanıma alarak, İslami Eserler Kütüphanesi olarak vatandaşların hizmetine açtı.

Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Kitap Kafe Hayata Geçti

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları için projeler üreten Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Tarihi Hadımköy İstasyonlarının yanında yer alan Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'ni ve Kitap Kafe'yi öğrencilerin kullanımına açtı. 70 kişilik sessiz alan 12 kişilik grup çalışma odası ve 7 bin kitap ile yaşayan bir kütüphane olan Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, öğrencilerin uğrak mekanı olacak.