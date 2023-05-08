45 bin öğretmen ataması bugün belli olacak! Atanacak öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

45 bin öğretmen ataması bugün belli olacak! Atanacak öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak

08.05.2023 09:21

Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. 103 branştan 45 bin öğretmenin yeni görev yerleri belirlenecek; kontenjanın büyük bölümü deprem bölgesindeki okullara gidecek. Atamada en fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili bunun, tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurguladı.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak. Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

YARIDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Bakan Özer, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerlerinde olacak.

YORUMLAR
500
Son 20 yılın en büyük ataması! 45 bin öğretmenin bugün görev yeri belirlenecek Son 20 yılın en büyük ataması! 45 bin öğretmenin bugün görev yeri belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 45 bin öğretmen ataması bugün belli olacak! Atanacak öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Bakan Yanık'tan İmamoğlu'na taşlı saldırı yorumu: HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un vereceği tepki hesaba katılmalıydı
10:31 İspanya ve Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
10:29 Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti
10:23 Akşener, Kılıçdaroğlu ve eşini ağırladı! Fotoğraf bu kez mutfaktan değil salondan geldi
10:15 Giresunspor Başkanı Yamak'tan Fenerbahçe'ye "Fener ağlama" özrü: Haberim yoktu
10:13 Bakan Dönmez'den seçim güvenliği açıklaması: Jeneratörlerin bakım ve onarımları yapıldı
09:58 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı
09:51 Artvin'deki boğa güreşinde tribün birbirine girerken, protokol nereye kaçacağını şaşırdı
09:47 Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
09:46 Artvin'deki boğa güreşinde ortalık bir anda karıştı! Protokol nereye kaçacağını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 10:44:53. #1.12#
SON DAKİKA: 45 bin öğretmen ataması bugün belli olacak! Atanacak öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement