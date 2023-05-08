45 bin öğretmen ataması bugün belli olacak! Atanacak öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili bunun, tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurguladı.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak. Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

YARIDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Bakan Özer, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerlerinde olacak.