45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

46 dakika önce

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.

45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.

Başkent Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 45'incisi gerçekleştirilen etkinlikte Fransız yönetmen Ladj Ly'in yönettiği "Les Miserables" en iyi film ve en iyi montaj ödüllerine layık görüldü. Bu filmde rol alan Alexis Manenti'ye de en iyi umut veren erkek oyuncu ödülü verildi.

Tecavüzle suçlanan Polonya asıllı Fransız Roman Polanski "J'accuse" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı. Bu filme en iyi uyarlama senaryo ödülü de verildi. Polanski, ödülü almak için sahneye çıktığında birçok sanatçı ve davetli salonu terk ederek tepkilerini gösterdi.

En iyi erkek oyuncu ödülü ise "Roubaix, une lumiere d'Arnaud Desplechin" filminde rol alan Roschdy Zem'e verildi. Anais Demoustier de "Alice et le Maire" filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Nicolas Bedos'un yönettiği "La Belle epoque" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

En iyi yabancı film ödülü ise Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun "Parasite" adlı yapıtına verildi.

Mounia Meddour'un yönettiği "Papicha" filminde gösterdiği performansla Lyna Khoudri en iyi umut veren kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

En iyi animasyon filmi ödülü Jeremy Clapin'in "J'ai perdu mon corps", en iyi kısa film ödülü Lauriane Escaffre ve Yvonnick Muller'in "Pile Poil" ve en iyi belgesel film ödülü Yolande Zauberman'ın "M" yapıtlarına gitti.

Paris'te etkinlik öncesi de tecavüzle suçlanan Polanski'nin protesto edildiği bir gösteri yapıldı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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