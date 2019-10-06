45 dakika şampiyonluk konuştular!

Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda önümüzdeki döneme dair yapılacakların değerlendirmesi yapıldı. Uzun süren toplantı nedeniyle futbolcular, 90 dakika sonrası tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediler. Toplantıda ilk sözü, kötü performans gösteren bazı oyuncular alıp takım arkadaşlarından özür dilediler.



'Hatalarımızla bir takımız'



Takım arkadaşları onlara sahip çıktı ve 'biz hatalarımızla doğrularımızla bir takımız' mesajı verildi. Sonrasında sözü alan kaptan Emre, bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını belirterek; "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olurken, şampiyonluğun olumsuz maçlardan sonra yaşanan böyle kenetlenmelerden geçtiğini ifade ettiler.



Yine Antalyaspor!



Fenerbahçe'nin iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Antalyaspor bunu ilk kez yapmadı... Akdeniz ekibi 29 Ekim 2012'de Kadıköy'de oynanan maçta ise Fenerbahçe'nin 47 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti. 2009-2010 sezonunun 24. haftasında Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başlayan 38 galibiyet, 9 beraberlikle oluşan 47 maçlık seri, yine Antalyaspor ile yapılan maçta sona ermişti. Fenerbahçe ayrıca Ersun Yanal yönetiminde iç sahada ilk kez mağlup oldu.