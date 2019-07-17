45 düzensiz göçmen yakalandı
3 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:21 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde Afganistan
uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, insan kaçakçıları, İstanbul
'dan araçlara bindirdikleri aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni Bayramiç- Ezine
kara yolunun Yağcılar
mevkisinde " Yunanistan
'a geldik" diye indirdi.
Yol boyunca grup halinde yürüyen göçmenleri gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma
ekipleri, göçmenleri Bayramiç İlçe Jandarma Karakolu'na götürürken, insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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