Son Dakika Haberleri: 45 düzensiz göçmen yakalandı
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45 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini tespit etti.
Ekipler, denizden 3 mil açıkta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek ve giyecek verildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:32 Kaynak: AA
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