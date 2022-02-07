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45 girişimci seçildi; eğitimler başladı - Son Dakika

45 girişimci seçildi; eğitimler başladı

07.02.2022 11:10
45 girişimci seçildi; eğitimler başladı

Beykent Üniversitesi Rota Girişimcilik ve Kulukça Merkezi'nin ilk girişim hızlandırıcı programı olan Beykent Inovathon, 45 girişim ve fikir sahibi ile 'Hızlandırma Programı'na başladı.

Beykent Üniversitesi Rota Girişimcilik ve Kulukça Merkezi'nin ilk girişim hızlandırıcı programı olan Beykent Inovathon, 45 girişim ve fikir sahibi ile 'Hızlandırma Programı'na başladı.

Beykent Üniversitesi ROTA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, 45 girişim ve 10 eğitmenle Inovathon Hızlandırma Programına başladı. Program boyunca eğitim alacak ve prototiplerini geliştirecek olan girişimciler, olgunlaştırdıkları iş fikirlerini jüri önünde sunmak için hazırlanıyor.

"GEREKLİ BÜTÜN DESTEKLERİ VERECEĞİZ"

İnovasyon ve teknoloji tabanlı, üniversite çıkışlı girişimlerin Türkiye'de sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, "Gençlerimizi katma değeri çok yüksek olan bu alanda erken yaştan itibaren heveslendirmek ve ardından içlerinden gerçekten iyi iş fikrine sahip olanlara ihtiyaç duydukları temel eğitimleri vererek, şirket kurmak isteyenlerin şirketleşme sürecinde onlara gerekli hizmetleri tek kanaldan sunmak için Beykent Üniversitesi Rota Girişimcilik ve Kulukça Merkezi'ni kurduk. Çekirdekten bir kuluçka şirketi olarak kurulan bu şirketlerin, büyüyüp globalleşmesi yolculuğunda onlara gerekli bütün destekleri vereceğiz" diye konuştu.

"100 GİRİŞİMCİDEN 45'İ SEÇİLDİ"

Merkezin kuruluşunda Synergia Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile iş birliği yaptıklarını belirten Dr. Kurt, "Bu iki kurumun iş birliği ile bu sayede üniversite çıkışlı teknolojilerin geliştirilmesi ile alakalı faaliyetlere başladık. Bu faaliyetlerin ilki doğal olarak kimde ne tür güzel fikirler var bunların derlenip toparlanması üzerine oldu. Bu vesile ile içinde girişimcilerin hayatını kolaylaştıracak çeşitli ödüllerin de bulunduğu Beykent Inovathon Girişimcilik Hızlandırma Programı çağırısına çıktık. 100 girişimci başvurdu ve içlerinden 45 girişimci seçildi" dedi.

Seçilenlerin 2 hafta boyunca çeşitli eğitimlere katılacağını ifade eden TTO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, "Sektör profesyonelleri ile gerçekten İnovasyon tabanlı girişimcilik alanında tecrübe sahibi uzman kişilerin eğitimleri ile 2 haftalık bir kamp dönemi geçirecekler. Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin de katkılarıyla kamp döneminin ardından, girişimcilerden başarılı olanlar ödüllendirilecek ve şirket süreçlerine başlayacağız" diye konuştu.


45 girişimci seçildi; eğitimler başladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 45 girişimci seçildi; eğitimler başladı - Son Dakika


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