Son Dakika Haberleri: 45 gün önce nehirde kaybolan genç aranıyor
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45 gün önce nehirde kaybolan genç aranıyor

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 45 gün önce girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Mahmut Elşeyh'i (16) arama çalışmaları sürüyor.

45 gün önce nehirde kaybolan genç aranıyor, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde 45 gün önce girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Mahmut Elşeyh'i (16) arama çalışmaları sürüyor.
Ülkesindeki savaştan kaçarak yerleştiği Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan Mahmut Elşeyh, 14 Mayıs günü serinlemek için Egemen Mahallesi'nde Berdan Nehri'ne girdi. Elşeyh'in akıntıya kapılıp bir süre sürüklendikten sonra gözden kaybolduğunu gören diğer işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler genci bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 45'inci gününde aramaları nehrin farklı yöne ayrıldığı kollar ve denizle buluştuğu noktada yoğunlaştıran ekipler, suyun bulanık olması nedeni ile çalışmaları güçlükle sürdürüyor.

 


- Tarsusmersin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:45 Kaynak: DHA
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