45 gündür haber alınamayan İngiliz, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaklaşık 5 yıl önce, Camikebir Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta satın aldığı daireyle Kuşadası'na yerleşen İngiltere vatandaşı Stephen John Greer'Den uzun süre haber alamayan komşuları, dairesinden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi. Dilek Apartmanı'na gelen polis ekiplerince John Greer'in oturduğu 5'inci kattaki dairenin kapısı çalındı. Ses gelmemesi üzerine polisler, çilingire kapıyı açtırdı. İçeriye giren polis ekipleri, salonda Greer'in cansız bedenini buldu. İngiliz turistin cesedi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi 'ne kaldırılırken, yapılan araştırmada Greer'den yaklaşık 45 gündür haber alınamadığı belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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