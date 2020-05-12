45 GÜNLÜK AMİNE BEBEĞE MASKE TAKILDI, ALKIŞLARLA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel 45 GÜNLÜK AMİNE BEBEĞE MASKE TAKILDI, ALKIŞLARLA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI -2 - Son Dakika

45 GÜNLÜK AMİNE BEBEĞE MASKE TAKILDI, ALKIŞLARLA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI -2

6 saat önce

Annesi, babası ve ablası gibi koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine bebek, hızla sağlığına kavuşuyor.

Annesi, babası ve ablası gibi koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine bebek, hızla sağlığına kavuşuyor.

-Yoğun bakımda bir hafta geçiren küçük kız, sağlık çalışanlarının alkışları arasında yoğun bakımdan çıkarıldı.

-Baba küçük kızını görmeye hastaneye gelirken, evde karantinada bulunan anne ise o anlara tanık olamadı.

Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA -TÜRKİYE'nin en küçük koronavirüs hastalarından 45 günlük Amine bebek sağlığına kavuştu, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımdan sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Servise çıkarılan bebeğin, sağlık durumu iyiye gidiyor.

YOĞUN BAKIMDA ODASINDA MASKE TAKILDI

Koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi. 37 günlükken pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, koronavirüsle savaşında kritik aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.

Her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı. Amine Tepe'nin yoğun bakımdan çıkarılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Bir hemşire, Amine bebeğin yoğun bakımdaki odasına girerek onu giydirdi. Ayrıca bebeğe maske de takıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN ALKIŞLARIYLA ÇIKARILDI

Yoğun bakım servisinin önünde büyük heyecan vardı. Amine bebek, hastanenin yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Küçük Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Bebeği kucağına alan teyzesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karantina süresi henüz yeni dolduğu için baba Tepe ise, kızını gördüğü anda 'Çok özledim ama kucağıma alamıyorumö dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

'ÇOCUĞUMU GÖRDÜM AMA KUCAĞIMA ALAMIYORUM"

Kızını yoğun bakımdan servise çıkartmak için hastaneye gelen ancak karantina süresi yeni dolduğu için kızına dokunamayan baba Murat Tepe, 'Bir taraftan çok sevinçliyim, bir taraftan çok üzgünüm. Allah hepinizden razı olsun. Hemşirelerden, doktorlardan. Çocuğumu gördüm ama kucağıma alamıyorum çünkü ben pozitifim. Teyzesini getirdim. Farklı bir duygu, sanki şu an yeni doğmuş gibi. Çok üzüldüm, evde duramıyordum. Çok kötü bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin biraz nefes darlığı var, ablasının da arada bir ateşi çıkıyor. Tedavilerini evde görüyorlar. Hiçbir şeyi ortak kullanmıyoruz. Amine'nin yanında teyzesi kalacak. Ben onu getirdim. Çünkü annesi ve ablası evden çıkamıyor. Ben de bugün yeniden test yaptıracağım, inşallah benimki negatif çıkar da aileme destek olurum" ifadelerini kullandı.

'AİLELERİNDEN UZAKTA OLAN ÇOCUKLARA BURADA DESTEK OLUYORUZ"

Koronavirüsün erişkinlere göre çocuklarda daha farklı semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci, "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye, yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Bugün bir bebeğimizi inşallah ailesine kavuşturacağız. Tedavisi tamamlandı. O hastamızın da kardiyak fonksiyonları bozulmuştu. Bugün iyi, annesine vermeyi istiyoruz. 37 günlükken gelmişti bebeğimiz, şimdi 40 günü geçti. Ailesi koronavirüs olduğu için çocuğumuza da bulaşmış. Yaklaşık 1 hafta kadar sürdü tedavisi. Tedaviye yanıt biraz değişken oluyor. Tabii burada çocuklarımız ailelerinden uzakta, içeride tek başlarına kalıyor. Biz onlara destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

'BEBEĞİMİZİN AİLESİ OLMAYA ÇALIŞTIK"

Amine bebeği büyük bir titizlikle servise çıkarmak üzere hazırlayan Çocuk Yoğun Bakım Servisinde görevli Hemşire Kardemir Ezidi, 'Amine bebeği yoğun bakımdan şimdi servise teslim ettik. Biz yoğun bakımda bebeğimizin ailesi olmaya çalıştık çünkü ailesi yanına gelemiyordu. Elimizden geleni yaptık ama şu an ailesine teslim ettiğimiz için bebeğimizin daha güvende olduğunu düşünüyorum. ve ailesi yanında olduğu için daha çabuk iyileşeceğine inanıyorum" dedi.

'KORONAVİRÜS ÇOCUKLARDA ÇOK CİDDİ SEYRETMEDİö

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu, Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Adem Karbuz, koronavirüse yakalanan çocukların tedavisin erişkinlerden çok daha farklı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

'Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak pandemi sürecine iyi hazırlık yaptık. Çocuk kliniği olarak da iyi hazırlık yaptık. Önemli bir noktaydık pandemi açısından. Yaklaşık bin 500 tane olası vakamız oldu. Bu vakaların yüzde 50'ye yakınında pozitiflik saptadık. Yatırdığımız yüzde 50'ye yakın hastanın 30'una yakınında yine PCR temelli pozitiflik saptadık. Ayaktan takip ettiğimiz hastaların yüzde 10, yatarak takip ettiğimiz hastaların da yüzde 20'sinde pozitiflik tespit ettik. Yatırdığımız hastalarda da ayaktan takip ettiğimiz hastalarda da covid-19 hastalığı çok ciddi seyretmedi. Genel itibarıyla da çocukların yüzde 80-85'e yakınında basit diyebileceğimiz, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile seyretti. Yüzde 10'luk kesimi biraz ağır seyretti. Yüzde 5'lik kesiminde hatta daha azında yoğun bakım ihtiyacı oldu. Pozitif olan hastalarımızın 5-6 tanesinde yoğun bakım ihtiyacı oldu. Bir tanesi de şüpheli pozitifti. Tüm hastalarımızda sadece destek tedavisi uyguladık. Normal viral enfeksiyonlardaki gibi bir yaklaşımda bulunduk. Tedavilerine ilave antibiyotikler ekledik, covid için özel bir uygulama yapmadık. Bir iki hastamızda kardiyak etkilenimi oldu. Bir hastamızda ona yönelik özel bir tedavi başladık. Onun dışında destek tedavisi ile veya sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik ya da oksijen tedavisi ile üstesinden geldik. Yetişkinlere göre o yönden avantajlıyız. Gerçekten de çocuk hastalarımız daha iyi seyretti."

45 GÜNLÜK AMİNE BEBEĞE MASKE TAKILDI, ALKIŞLARLA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI -2

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:14 Kaynak: DHA


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ŞU AN BURADASINIZ: 45 GÜNLÜK AMİNE BEBEĞE MASKE TAKILDI, ALKIŞLARLA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI -2 - Son Dakika
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