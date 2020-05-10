45 günün ardından sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar salıncağa koştu - Son Dakika

45 günün ardından sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar salıncağa koştu

Hem sallandı hem de doyasıya eğlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 45 gün sonra dışarı çıkan 79 yaşındaki adam, salıncakta sallanarak hem eğlendi hem de dışarı çıkmanın tadını çıkarttı.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşların saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Adıyaman'da yaşayan 79 yaşındaki Osman Karataş, Mimar Sinan Parkına gelerek burada bindiği salıncakta sallandı. Torunu yaşındaki çocuklarında zaman zaman kendisini salladığı Osman Karataş, dışarı çıkmanın tadını çıkarttı.

Havanın oldukça güzel olduğunu ve eğlendiğini söyleyen Osman Karataş, "Sallanıyoruz, eğleniyoruz. Bugün serbest. 45 Gündür ben evdeyim. Başladığı günden bu yana evdeyim hiç çıkmadım. Bugün izin çıktı. Allah razı olsun bugün bizlere izin verdiler. Allah bir daha bu günleri bize göstertmesin. Şimdi parkta sallanıyoruz. Güneş hoştur, geziyoruz, sallanıyoruz, yaşımıza göre eğleniyoruz. Yaş 79 oldu" dedi.

Adıyaman'da bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise kent merkezinde bulunan eski Adıyaman Halk Kütüphanesi binasının yıkımını izledi. 65 Yaş üstü vatandaşların kepçenin yaptığı çalışmaları izlemeleri dikkatlerden kaçmadı.