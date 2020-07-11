45 Halk Ekmek Satış Büfesi yeni sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Boş durumda bulunan ya da sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek Satış Büfesi, yeni sahiplerine teslim edildi. Başkentlilerin tükettiği Halk Ekmek ürünlerini satmak üzere Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından noter huzurunda düzenlenen kura çekilişinde büfelerini teslim alan vatandaşlar iş başı yaptı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan ancak sözleşmesi sona eren, boş duran ya da işletme kurallarına uymadığı için kapatılan 45 Halk Ekmek Satış Büfesi, noter huzurunda yapılan kura ile hak sahiplerine teslim edildi.



Günlük 1 milyon ekmek üretme kapasitesine sahip olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, kent genelinde toplam 418 büfe ve 7 satış mağazası aracılığıyla hijyenik koşullarda ürettiği 11 çeşit ekmeği Başkentlilerin sofralarına ulaştırıyor.



Halk Ekmek ürünlerinin satıldığı Satış Büfeleri vatandaşlar için ekmek kapısı olurken, Halk Ekmek Fabrikası tarafından düzenlenen ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekilişine 467 kişi başvurdu.



45 büfeyi işletmek için yoğun ilginin yaşandığı kura çekilişinde kazanan ve sözleşmelerini imzalayan hak sahipleri büfelerini alarak iş başı yapmanın sevincini yaşadı. 45 hak sahibi; Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan Halk Ekmek Satış Büfelerini işletmeye başladı.



Halk Ekmek'in Ankara'da bir markaya dönüştüğüne dikkat çeken ve Mamak'ta Halk Ekmek Satış Büfesini işletmeye başlayan 55 yaşındaki Düzgün Ataş, yeni bir işe sahip olmasından duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:



"Daha önce aşçılık yapıyordum. Dönem dönem işsiz kaldım ve maddi zorluklar yaşadım. Çocuklarım için düzenli gelir sağlayacak bir iş arayışına girdim. Halk Ekmek Büfesi işletmenin bana her açıdan yararlı olacağını düşündüm ve çekiliş için başvurdum. Bu şans bana vurmaz diye düşünüyordum umudum yoktu, üzülüyordum ama kurada çıktığımın haberini aldığım zaman çok mutlu oldum. Benim için gelir kapısı oldu. Canla başla ekmeğimin peşindeyim. Bize sağlanan bu fırsattan dolayı da teşekkür ederim." - ANKARA