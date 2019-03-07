Son Dakika Haberleri: 45 İlde 84 Kişiyi Dolandıran Suç Makinesi Bodrum'da Yakalandı

45 İlde 84 Kişiyi Dolandıran Suç Makinesi Bodrum'da Yakalandı

1 saat önce

45 il ve ilçede 84 kişiyi dolandırarak kayıplara karışan suç makinesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

45 İlde 84 Kişiyi Dolandıran Suç Makinesi Bodrum'da Yakalandı, System.String[]
45 il ve ilçede 84 kişiyi dolandırarak kayıplara karışan suç makinesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Polisleri de sahte kimlikle atlatmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde dolandırıcılık yapan Bülent Deniz isimli kaçak şahıs Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan operasyon ile yakalandı. 45 il ve ilçede mahkeme kararıyla aranması bulunan Deniz'in Bodrum'a geldiği bilgisine ulaşan Bodrum asayiş büro ekipleri Konacık mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Sahte kimlik göstererek dolandırıcı olmadığını söylen Deniz, gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınarak Yapılan adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Konacık, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı

84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 21:56:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 45 İlde 84 Kişiyi Dolandıran Suç Makinesi Bodrum'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]