Son Dakika Haberleri: 45 Kaçağı Yurt Dışına Çıkarmaya Çalışan 3 Organizatör Tutuklandı

45 Kaçağı Yurt Dışına Çıkarmaya Çalışan 3 Organizatör Tutuklandı

52 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ve polisin ortak operasyonunda 45 kaçak göçmeni yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 3 organizatör tutuklandı.

45 Kaçağı Yurt Dışına Çıkarmaya Çalışan 3 Organizatör Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ve polisin ortak operasyonunda 45 kaçak göçmeni yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 3 organizatör tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalardan "Yorgun Savaşçı-1" adlı balıkçı teknesinin göçmen kaçakçılığı yapabileceği, göçmen teknesine bulamaç adasına kadar yedekleyerek göçmen botunu bırakabileceği yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Elde edilen bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Sahil Güvenlik tarafından bahse konu balık avlama teknesinde G.K., B.S. ve Y.A. isimli şüpheliler ve göçmen botunda bulunan 24 Filistin, 18 Irak, 2 Fas, 1 Lübnan toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.K., B.S. ve Y.A. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Yerel
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