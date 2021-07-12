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45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar - Son Dakika

45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar

12.07.2021 11:14
45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar, System.String[]

Samsun'da hobi olarak 45 m2'lik alanda çilek üretimi yapan Taner Akçay ve eşi şu anda 20 bin m2'lik alanda çilek üretiyor.

Samsun'da hobi olarak 45 m2'lik alanda çilek üretimi yapan Taner Akçay ve eşi şu anda 20 bin m2'lik alanda çilek üretiyor.

Otomotiv sektöründe yönetici olarak çalışan Taner Akçay ve hemşire olan eşi Tekkeköy ilçesinde hobi olarak çilek yetiştirmeye başladı. Çift daha sonra kendilerine ait olan 10 bin m2'lik alanda üretim alanı kurdu. Sosyal medya ve insanların birbirlerine söylemesiyle ziyaretçilerin artması ile çiftin tarım sektöründen elde ettikleri gelir, kendi işlerinden kazandıkları gelirden fazla olmaya başladı. İşlerinin kar topu gibi giderek büyüdüğünü far eden genç girişimciler 10 dönüm alan daha kiralayarak çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar.

"45 m2 alanda başladığımız çilek üretimi 20 bin 2'ye çıktı"

10 bin m2 alan daha kiralayarak üretim alanını 2 katına çıkardıklarını ifade eden Taner Akçay, "İşe 45 m2 bir alanda deneme üretimi yaparak başladık. Daha sonra bin 750 m2 olduk. Şu anda da 10 bin m2'de çilek üretiyoruz. İkinci bir 10 bin m2 daha yer tuttuk. 2. üretim aşamasına başlayacağız. İl, ilçe tarım, büyükşehir ve Tekkeköy Belediyesi desteklerini esirgemediler. Sosyal medya ve insanların birbirine söylemesiyle müşteri potansiyelimiz arttı ve tarım turizmimiz başlamış duruma geldi. Hafta sonları insanlar tarlamıza gelip, çoluğu çocuğuyla çileğini topluyor, ücretini ödeyip gidiyor. Vatandaşlar buraya gelip temiz ve açık havanın tadını çıkarıp, çileğini de toplayarak huzurlu bir şekilde evlerine dönüyorlar" dedi.

"Bin m2'den 50 bin TL gelir elde ediliyor"

Çileğin birçok tarım ürününe göre daha çok kazanç sağladığına dikkat çeken Akçay, "Çilek üretiminden başka bir işle uğraşacaksanız bu işe girmeyin ve katma değer de beklemeyin. Bin m2 bir arazi üzerinde bakımınıza yaptığınızda bitki başına 500 gramdan aşağı ürün almamanız lazım. 1 dönüm alana 5-6 bin bitki ekiyoruz. 5 bin bitki ekiyorsanız size yıllık 2,5 ton ürün alacaksınız demektir. Şu anda kilosunu 20 TL'den satıyoruz. Bunu 2,5 tonla çarptığınızda 50 bin TL gibi bir para yapar. Şu an 10 bin m2'de üretim yapıyoruz. Yakında 20 bin m2'de üretim yapacağız. Bunu 500 gram ile çarptığınızda matrah direkt ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Başkan Togar, "Tüm çiftçilere ulaşıp, hangi ürünü üretiyorlarsa destek verdik"

İlçe sınırları içerisindeki tüm çiftçilere maddi, manevi ve hammadde desteği verdiklerinin altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde 55 bin yerleşik nüfus, 200 bine yakın da gündüz nüfusu var. Çok verimli bir toprak alanımız var. Bugün dünyada ve ülkemizde gördüğümüz en ciddi problemlerden birisi gıda ile alakalı. Özel anlamda ise işsizlik ile alakalı sıkıntılardan bahsediyoruz. Biz asli görevlerimizi biliyoruz. Yol, elektrik ve su gibi hizmetlerin yanında insanların sosyal hayatını kolaylaştıracak tesisler yapmak. Tüm bunları bir noktaya getirdiğimizi bu şehir görüyor. Ciddi boyutta belediyecilik anlamında yol kat ettik. Kendimizi de bizlere güvenenleri de mahcup etmedik. Bundan sonra ise işsiz olduğunu iddia eden ya da 10'larca dönüm arazisi olmasına rağmen ektiğinden biçtiğinden bir kar elde edemediğini gören insanlarımızla alakalı Muhtarlıklar Müdürlüğü bizde çok aktif bir hale geldi. İlçemiz sınırında tüm çiftçilere hangi ürünü yetiştirirse yetiştirsin tamamına ulaştık. Türkiye'nin her bölgesinden en cins kabul edilen arıyı alıp, arıcılarımıza ücretsiz dağıttık. Daha sonra çok farklı bir ürün olan salebe yöneldik. Birçok çiftçimize katkı olsun diye salep üretimi için hammadde dağıttık. Bu desteklerin yanı sıra çilek yetiştiricilerine yardımlarda bulunduk" şeklinde konuştu.

İnsanların üretim yaparak kendi işlerinin patronu olabileceğini dile getiren Hasan Togar, şunları söyledi:

"İlçemizde oluşturulan çilek tarlasına gelen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte çilek topluyorlar. Burada olduğu gibi 100'lerce çiftçimize çilek verdik. Bu destekler sürekli olarak devam edecek. Bizim için bu saatten sonra Tekkeköy'ün ilçe sınırları içerisinde her evin balık tutmayı öğrenebileceği unsurlarla donatıp, her türlü desteği verip, bu ilçeyi daha mutlu ve huzurlu ilçe haline getirmek istiyoruz. Bundan 15-20 yıl önce Tekkeköy'de üretilen ana ürün tütündü. Daha sonra buğday, mısır ve fındık üretildi. 'Adam dikseniz büyür' denilen topraklarda insanların bir asgari ücretli iş çabasını çok da fazla dert edinmemeleri, çok daha keyifle kendi işlerinin patronu olarak kazanç sağlayabilirler. Bu çilek tarlasında görüldüğü gibi şehirde yaşayıp da belli bir standardın üzerinde olan insanlar bile ilçemizde çilek üretmeyi tercih ettiler. Bizim bu bölgede yaşayan, 1 dönüm dahi yeri olan herkese örnek olması gereken bir durum." - SAMSUN

45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar
45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar
45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar
45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar
45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar
45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar

Tekkeköy, Hisarcık, Samsun, Akçay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 45 m2 alanda başladıkları çilek üretimini 20 bin m2'ye çıkardılar - Son Dakika Ekonomi


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