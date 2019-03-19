Son Dakika Haberleri: "45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var"

"45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. Bir taraftan da yerin altında çıkarılmayı bekleyen kömürümüz, kaynağımız var." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. Bir taraftan da yerin altında çıkarılmayı bekleyen kömürümüz, kaynağımız var." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:15 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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