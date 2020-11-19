45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu

Samsun Vezirköprü'de Kunduz Ormanları içine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından projelendirilen 216 dekarlık alan içerisine 45 milyon liralık Milli Takımlar Eğitim Kampı inşaatına 2017 yılında başlandı.

Projede Sporcu Dinlenme Tesisi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Okçuluk Salonu, Atletizm sahası, Tenis Kortları, Basketbol Sahaları, Futbol sahası, 6 bin m2 Su sporları Göleti, Paintball alanı, Kır Kafesi, Büfeler, Açık Amfi Alanı, Gezinti Yolları, Bocce sahası, bisiklet park yerleri, seyir terasları, koşu yolları yer alan proje Türkiye'de ilk ve tek en büyük spor kompleksi olma özelliği taşıyordu. Ancak 2 yılda tamamlanması planlanan proje şirketin ihale şartlarını yerine getirmemesi üzerine yarı kaldı.

MECLİS'TE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, 2018 yılında TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na, Vezirköprü Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'ni akıbetini sormuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da "2017 yılı Ocak ayında ihale edilmiş Vezirköprü'deki kamp eğitim merkezimiz, 45 milyonluk maliyeti var, yüklenici firmanın sözleşme şartlarını yerine getirememesinden dolayı Kasım 2018'de sözleşmesi fesholmuş, ilk çeyrekte tekrar ihaleye çıkıp inşallah tamamlayacağız, Samsun'a çok tesis yaptık, bunu da yarım bırakmayız" diye cevap vermişti.

"YAZIK HARCANAN PARAYA"

Sözcü'de yer alan habere göre; aradan geçen zaman içerisinde tesisler için yeni bir ihale yapılmadı. Doğanın ortasında yapılan binalar harabe oldu. Yayla yarım kalan inşaatlar ve inşaat malzemeleri nedeniyle adeta beton çöplüğüne döndü. Tesislerin son halini ise Çevre Dedektifi olarak bilinen Güven İslamoğlu görüntüledi. Sosyal medya hesabından tesislerin fotoğraflarını paylaşan İslamoğlu, "Yazık harcanan paraya. Yaylayı perişan edip gitmişler" diye yazdı.